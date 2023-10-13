Главные новости Юга России

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани отпраздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских войск. Торжественные мероприятия прошли 9 октября в Музыкальном театре творческого объединения «Премьера». Также память павших советских солдат почтили возложением цветов к Вечному огню в Краснодаре.

Владимир Путин присвоил наименование «гвардейской» 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО. Воинское формирование отмечено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества.

На Ставрополье перезахоронили останки советских воинов-участников Битвы за Кавказ. В хуторе Дыдымкин Ставропольского края прошла церемония перезахоронения останков 22 неизвестных солдат Красной армии. Мероприятие было приурочено к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Битве за Кавказ.

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Председателем Народного Хурала Калмыкии седьмого созыва избран Артем Михайлов. Артему Михайлову 48 лет, он уроженец Калмыкии. Окончил Калмыцкий государственный университет по специальности «биология». Работал учителем в школе а затем возглавил образовательное учреждение. Также проходил службу в армии. Отмечен Орденом Мужества и грамотами Минобороны РФ.

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Ростовская область заняла первое место в рейтинге РФ по экспорту продукции АПК. В 2022 году Ростовская область экспортировала продукции на $7,34 млрд. Также в тройку лидеров вошли Москва (объем экспорта — $6,044 млрд) и Краснодарский край (объем экспорта — $3,488 млрд).

В Ставрополе построят досугово-развлекательный центр «Атриум» за 2 млрд рублей. На месте закрытого «Брусневского» рынка в Ставрополе к 2026 году будет построен крупнейший в крае досугово-развлекательный центр. В трехэтажном здании разместятся фудкорты, аттракционы, детские зоны, электрокартинг, кинотеатр на 1,5 тысячи мест, фермерский рынок и другие объекты.

Десять сотрудников ЮФУ вошли в список самых цитируемых ученых мира. Сводный индикатор c-score, установленный международным издательством Elsevier BV, учитывает общее число цитирований, h-индекс, hm-индекс с поправкой на соавторство, а также порядок следования в списке соавторов

В Ростове завершилось благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном. Работы на участке начались в апреле текущего года. В рамках благоустройства рабочие обновили дорожное покрытие, установили малые архитектурные формы и арт-объекты. Также обновлена система освещения и установлены теневые тенты.

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В Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области ввели карантин по АЧС. Очаг инфекции выявлен в одном из личных подсобных хозяйств в Дегтевском сельском поселении. Карантин введен на прилегающей территории радиусом 10 км.

Росимущество и «Сириус» добиваются сноса новых зданий возле комплекса Radisson. Росимущество и федеральная территория (ФТ) «Сириус» подали иск о признании незаконно возведенными трех зданий на территории комплекса Radisson Collection, не предусмотренных проектом олимпийского отеля. «Олимп плюс», арендующий участок под отелем, настаивает на том, что объекты являются вспомогательными по отношению к гостинице, поэтому разрешение не требуется.

Вадим Варшавский в третий раз сядет на скамью подсудимых. Известного предпринимателя Вадима Варшавского будут судить за попытку хищения средств Россельхозбанка при строительстве завода «ДонБиоТех» в Волгодонске. По версии обвинения, предприниматель представил банку сфальсифицированные документы, чтобы получить кредитный транш на 10 млн руб.

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Суд на Кубани взыскал с Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски 20 млн рублей. Суд установил, что сведения, распространенные господином Тиньковым в апреле 2022 года в социальной сети Instagram (признана экстремисткой и запрещена в РФ), не соответствуют действительности и оскорбительны для Олега Дерипаски.

Осужденный за мошенничество Игорь Пятигорец добивается отмены приговора. Бывший руководитель ростовского филиала Россельхозбанка обратился в областной суд с апелляционной жалобой на приговор Усть-Донецкого райсуда, по которому он осужден на восемь с половиной лет лишения свободы за мошенничество. Экс-банкир продолжает настаивать на своей невиновности.