Суд на Кубани взыскал с Олега Тинькова в пользу Олега Дерипаски 20 млн рублей

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования Олега Дерипаски к Олегу Тинькову в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. В качестве компенсации морального и репутационного вреда в пользу истца взыскано 20 млн руб.

Суд установил, что сведения, распространенные господином Тиньковым в апреле 2022 года в социальной сети Instagram (признана экстремисткой и запрещена в РФ), не соответствуют действительности и оскорбительны для Олега Дерипаски. Суд обязал Олега Тинькова опровергнуть информацию путем бессрочной публикации о том, что распространенные им сведения являются оскорбительными и порочащими для российского бизнесмена. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Анна Перова, Краснодар