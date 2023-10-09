На Кубани отпраздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских войск

В Краснодарском крае 9 октября прошли торжественные мероприятия в честь празднования 80-летней годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в ходе битвы за Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Следующая фотография 1 / 6 Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

В честь праздника торжественное мероприятие прошло в Музыкальном театре творческого объединения «Премьера». Также память павших советских солдат почтили возложением цветов к Вечному огню в Краснодаре. В городах и станицах региона проводятся праздничные церемонии, возложения цветов, жители края поздравляют ветеранов.

Битва за Кавказ длилась с июля 1942 по октябрь1943. По итогам сражений Новороссийск получил звание Города-героя, Анапа и Туапсе — городов воинской славы, а Крымск, Темрюк, Армавир и Геленджик отмечены званием городов воинской доблести.

«Настоящим потрясением для захватчиков стали Кущевская атака, высадка легендарного десанта Цезаря Куникова, насмерть стоявшего за Малую землю, прорыв тщательно укрепленной «Голубой линии». В небе наводили ужас на нацистов «ночные ведьмы» из авиаполка Евдокии Бершанской»,— цитирует пресс-служба администрации слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Анастасия Назарова