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На Кубани отпраздновали 80-летие освобождения от немецко-фашистских войск

В Краснодарском крае 9 октября прошли торжественные мероприятия в честь празднования 80-летней годовщины освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков в ходе битвы за Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

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Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

В честь праздника торжественное мероприятие прошло в Музыкальном театре творческого объединения «Премьера». Также память павших советских солдат почтили возложением цветов к Вечному огню в Краснодаре. В городах и станицах региона проводятся праздничные церемонии, возложения цветов, жители края поздравляют ветеранов.

Битва за Кавказ длилась с июля 1942 по октябрь1943. По итогам сражений Новороссийск получил звание Города-героя, Анапа и Туапсе — городов воинской славы, а Крымск, Темрюк, Армавир и Геленджик отмечены званием городов воинской доблести.

«Настоящим потрясением для захватчиков стали Кущевская атака, высадка легендарного десанта Цезаря Куникова, насмерть стоявшего за Малую землю, прорыв тщательно укрепленной «Голубой линии». В небе наводили ужас на нацистов «ночные ведьмы» из авиаполка Евдокии Бершанской»,— цитирует пресс-служба администрации слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Анастасия Назарова

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