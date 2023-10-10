Десять сотрудников ЮФУ вошли в список самых цитируемых ученых мира

В число самых цитируемых ученых всего мира по версии издательства Elsevier BV вошли 10 ученых из Южного федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В список вошли доктор химических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель ЮФУ Владимир Минкин; доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник НИИ Физики ЮФУ Максим Хлопов; доцент Института туризма, сервиса и креативных индустрий ЮФУ Дмитрий Рубан; доктор биологических наук, профессор ЮФУ Анатолий Узденский; научный руководитель направления ЮФУ, профессор Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Александр Солдатов; доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой аналитической химии Химического факультета ЮФУ Игорь Уфлянд; профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов, главный научный сотрудник лаборатории «Здоровье почв» Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ Татьяна Минкина; старший научный сотрудник Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Ашутош Шарма; ведущий научный сотрудник лаборатории «Агробиотехнологии для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» АБиБ ЮФУ Четан Кесвани, а также ведущий научный сотрудник Академии биологии и биотехнологии Д.И. Ивановского ЮФУ Вишну Д. Раджпут.

Цитируемость является одним из основных показателей научной влиятельности для ученых. Он отражает то, насколько востребованы и актуальны исследования конкретного деятеля науки.

Elsevier BV — это международное научное издательство, специализирующееся на исследованиях в сфере и медицины и здравоохранения, со штаб-квартирой в Амстердаме и офисами по всему миру. В рейтинге издательства Elsevier BV представлены ученые из второго перцентиля («2% самых цитируемых учёных мира») по ядру Scopus/Elsevier.

«Сводный индикатор c-score учитывает общее число цитирований, h-индекс, hm-индекс с поправкой на соавторство, а также порядок следования в списке соавторов"»,— пояснили в пресс-службе ЮФУ.

Индикаторы были рассчитаны на основе данных за весь период работы ученых, а также за 2022 год.

Анастасия Назарова