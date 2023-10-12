На Ставрополье перезахоронили останки советских воинов-участников Битвы за Кавказ

В хуторе Дыдымкин Ставропольского края прошла церемония перезахоронения останков 22 неизвестных солдат Красной армии. Мероприятие было приурочено к Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Битве за Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба ИК №6 Управления ФСИН России по региону, сотрудники которого приняли непосредственное участие в решении организационных вопросов.

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Захоронение прошло с воинскими почестями, завершившись минутой молчания

и троекратным оружейным залпом. В память о погибших развернули увеличенную копию Знамени Победы. В траурном митинге приняли участиеи председатель краевой Думы Николай Великдань, представитель губернатора Андрей Соколов, представители администрации Курского муниципального округа, районного Совета ветеранов, духовенства, поисковики, юнармейцы, сотрудники полиции, школьники и жители хутора.

Битва за Кавказ – одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, продолжавшееся 442 дня. Она сыграла важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны.

В хуторе Дыдымкин захоронено 8,5 тыс. советских воинов, погибших в Битве за Кавказ. Каждый год поисковики поднимают из земли найденные останки неизвестных солдат и захоранивают в братской могиле.

Сергей Иванов