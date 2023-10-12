Арендатор пристройного поведения

Росимущество и федеральная территория (ФТ) «Сириус» ведут судебный спор с компанией «Олимп плюс» о трех зданиях на территории комплекса Radisson Collection, не предусмотренных проектом олимпийского отеля. Истцы считают самовольными объектами магазин и два ресторана, выходящих на набережную Сириуса, так как здания возведены без разрешения. «Олимп плюс», арендующий участок под отелем, настаивает на том, что объекты являются вспомогательными по отношению к гостинице, поэтому разрешение не требуется.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dzen.ru Фото: dzen.ru

Как стало известно «Ъ-Юг», в пятнадцатый апелляционный арбитражный суд поступила жалоба администрации федеральной территории (ФТ) «Сириус», которая просит удовлетворить ее требование о сносе магазина и двух ресторанов, расположенных на территории гостиничного комплекса Radisson Collection Paradise Resort и выходящих на набережную Сириуса. Информация о процессе опубликована в картотеке суда.

Инициатором судебного спора выступило межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее, в процессе также участвует Генпрокуратура РФ.

В качестве ответчика по делу привлечена сочинская компания «Олимп плюс», которая с 2017 года является арендатором участка площадью 9 га на набережной Олимпийского парка. На участке расположена гостиница на 500 номеров категории 5 звезд, изначально предназначенная для сотрудников МОК. Сейчас комплекс работает под брендом Radisson Collection Paradise Resort. По данным участников рынка, ООО «Олимп плюс» связано с холдингом «Синдика».

Из материалов судебного процесса следует, что в период с 2017 по 2019 год на территории гостиничного комплекса были построены три здания (одно двухэтажное и два одноэтажных общей площадью около 3 тыс. кв. м).

В одном из них работает магазин, еще два используются под рестораны.

Получив информацию о новых объектах, Росимущество как правообладатель участка обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с иском о сносе, так как разрешение на строительство не выдавалась. «Олимп плюс» возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что здания являются вспомогательными по отношению к гостиничным объектам, поэтому разрешение на их строительство не требуется.

Ответчик, в частности, пояснил, что рестораны пришлось открыть по причине дефицита мест в общепите гостиничного комплекса, который не был рассчитан на 100%-ю загрузку. По утверждению «Олимп плюс», новые здания на территории олимпийского объекта построены исключительно для нормального функционирования гостиницы, экспертиза подтвердила их безопасность.

В апреле этого года АСКК отказал в иске о сносе, сославшись на заключение экспертов, а также на тот факт, что «Олимп плюс» обращался в мэрию Сочи за разрешением, но мэрия расценила объекты как вспомогательные и согласовывать их не стала.

МТУ Росимущества и Сириус обжаловали судебный акт в апелляции, указав на то, что часть участка находится в первой зоне округа санитарной охраны курорта, где запрещено размещение коммерческих объектов.

Мнения экспертов о перспективах спора расходятся.

«В целом шансы истцов на признание спорных зданий самовольными постройками невелики, потому что объекты были возведены в соответствии со строительными нормативами, а арендатор принял меры к получению разрешения», – отмечает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василий Малинин. По его мнению, для «Олимп плюс» наиболее эффективной стратегией является предъявление встречных требований о признании права собственности на объекты. «Обстоятельства дела свидетельствуют, что суд с высокой степенью вероятности согласился с этим», — говорит господин Малинин. Партнер практики «Недвижимость и строительство» фирмы «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Максим Кузнеченков полагает, что у Сириуса и Росимущества есть шансы добиться отмены судебного акта первой инстанции. «В апелляционной инстанции истцы привели новый довод о нарушении градостроительных требования. Если такие нарушения имели место, появится серьезное дополнительное основание добиться сноса», – считает эксперт.

Анна Перова, Краснодар