В Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области ввели карантин по АЧС

Власти Ростовской области ввели карантин, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней на отдельных территориях Миллеровского и Чертковского районов региона. Соответствующее распоряжение губернатора опубликовано на сайте правительства Ростовской области.

Согласно документу, очаг инфекции выявлен в одном из личных подсобных хозяйств в Дегтевском сельском поселении. Карантин введен на прилегающей территории радиусом 10 км. Ограничения будут действовать в хуторах Грай-Воронец, Ключковка, Закосьнов, хуторе Новоалександровка, слободе Колодези, слободе Кудиновка, хуторах Хмызов, Малахов, Лиман, Еритовка, Белогоровка, Новониколаевка, Новоуколовка, в слободе Терновая, хуторах Веселовский, Чуевский, Павловка.

В период действия карантина в перечисленных населенных пунктах будут действовать ограничения на ввоз и вывоз свиней, убой и реализация свиней в рамках непромышленного изготовления мяса, выгульное содержание животных, а также охота на дикого кабана.

Анастасия Назарова