В Ставрополе построят досугово-развлекательный центр «Атриум» за 2 млрд рублей

На месте закрытого «Брусневского» рынка в Ставрополе к 2026 году будет построен крупнейший в крае досугово-развлекательный центр «Атриум». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. В проект планируется вложить 2 млрд руб., уточнил ТАСС.

В новом трехэтажном центре разместятся фудкорты, аттракционы, детские зоны, электрокартинг, кинотеатр на 1,5 тысячи мест, фермерский рынок и другие объекты. Площадь центра будет организована как сквер или парк под куполом из стекла.

«В центре организуют до 30 корнеров и ресторанов в зоне фудкорта. Ориентировочная площадь его остекления – почти 1,5 тысячи квадратных метров»,– отметили в пресс-службе администрации Ставрополя.

Анастасия Назарова