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Ростовская область заняла первое место в рейтинге РФ по экспорту продукции АПК

В рейтинге регионов России по уровню развития экспорта, подготовленном федеральным центром «Агроэкспорт», Ростовская область заняла первое место. Рейтинг был представлен в рамках XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2023», сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным центра, в 2022 году Ростовская область экспортировала продукции на $7,34 млрд. Также в тройку лидеров вошли Москва (объем экспорта — $6,044 млрд) и Краснодарский край (объем экспорта — $3,488 млрд).

«Ростовская область второй год подряд сохраняет первое место в категории регионов с наиболее высоким объемом экономики агропромышленного комплекса»,— отметили в пресс-службе правительства области.

Ранее сообщалось, что в текущем году Ростовская область поставила за рубеж 23 млн т сельхозпродукции. Это на на 96,5% больше в натуральном выражении относительно аналогичного периода прошлого года.

Анастасия Назарова

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