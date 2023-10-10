Путин присвоил наименование «гвардейской» 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО

Указом президента России Владимира Путина 4-я Краснознаменная армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны получила почетное наименование «гвардейская», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Воинское формирование отмечено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества.

«Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!»,— отметил губернатор Ростовской области.

Согласно информации Минобороны РФ, 4-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО РФ была сформирована в мае 1942 года на базе управления и соединений Военно-воздушных сил Южного фронта. В 1968 году награждена орденом Красного Знамени. С 2009 года 4-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО (Ростов-на-Дону) и 5-я Краснознаменная армия ВВС и ПВО (Екатеринбург) были объединены с центром в Ростове-на-Дону. Сегодня части 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО размещаются на территории ЮФО, СКФО, Крыма и Севастополя.

Анастасия Назарова