В Ростове завершилось благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном

Благоустройство пешеходной зоны в пер. Газетном на участке от ул. Красноармейской до ул. Максима Горького в Ростове-на-Дону завершилось.

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Работы на участке начались в апреле текущего года. В рамках благоустройства рабочие обновили дорожное покрытие, установили малые архитектурные формы и арт-объекты. Также обновлена система освещения и установлены теневые тенты.

Работы на участке вела «Группа Агроком», в собственности которой находится «Табачка центр». Коммерческая составляющая проекта не раскрывается.

«Основная идея — создание нового современного городского пространства, сочетающего оживленное транзитное пешеходное движение, комфортные зоны отдыха, возможности для организации и проведения городских праздников и мероприятий»,— рассказали «Ъ-Юг» ранее в пресс-службе компании «Группа Агроком».

Анастасия Назарова