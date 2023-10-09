В Ростове завершилось благоустройство пешеходной зоны в переулке Газетном
Благоустройство пешеходной зоны в пер. Газетном на участке от ул. Красноармейской до ул. Максима Горького в Ростове-на-Дону завершилось.
Работы на участке начались в апреле текущего года. В рамках благоустройства рабочие обновили дорожное покрытие, установили малые архитектурные формы и арт-объекты. Также обновлена система освещения и установлены теневые тенты.
Работы на участке вела «Группа Агроком», в собственности которой находится «Табачка центр». Коммерческая составляющая проекта не раскрывается.
«Основная идея — создание нового современного городского пространства, сочетающего оживленное транзитное пешеходное движение, комфортные зоны отдыха, возможности для организации и проведения городских праздников и мероприятий»,— рассказали «Ъ-Юг» ранее в пресс-службе компании «Группа Агроком».