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Коммерсантъ FM
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Песню «Это пройдет» группы «Порнофильмы» внесли в реестр запрещенных материалов

Генпрокуратура внесла в реестр запрещенных сайтов две ссылки на текст и аккорды песни «Это пройдет» панк-группы «Порнофильмы». На это обратила внимание «Роскомсвобода» (признана иноагентом). Решение о блокировке было принято 10 октября.

Кроме того, платформа «Яндекс Музыка» удалила песню. Она есть в выдаче, но при нажатии кнопки «прослушать» воспроизводятся другие песни в этом альбоме.

Песня «Это пройдет», как и одноименный альбом, была написана во время летних митингов 2019 года из-за недопуска оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму. Релиз состоялся в январе 2020 года.

Анастасия Ларина

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