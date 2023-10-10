Главные новости за 10 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре заметно похолодало, но включать отопление пока не планируют, поскольку на следующей неделе ожидается потепление.

В Краснодарском крае в рамках осеннего призыва в армию пойдут служить около 6 тыс. жителей региона.

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит эпизод с победным голом ФК «Краснодар» в матче против «Ростова», забитый уже на последних секундах встречи. Тренер ростовчан ранее выразил сомнения, что гол засчитали верно.

Во вторник, 10 октября, одна из пайщиц многоэтажного дома в Геленджике, который снесли в 2022 году, вновь объявила голодовку у стен администрации Краснодарского края.

Верховный суд Крыма зарегистрировал иск республиканской Общественной палаты к Украине на 3 трлн руб. В такую сумму на полуострове оценили моральный вред из-за водной блокады полуострова.

В Краснодарском крае клиенты сервиса «Яндекс Go» сообщают о фактах завышения стоимости поездок. Жители утверждают, что итоговая стоимость поездок оказывается выше указанной в приложении из-за того, что водители не завершают заказы после того, как высаживают пассажиров.

В Адыгее в Энемскую районную больницу поступила пациентка с механической желтухой. Однако из-за отсутствия специалистов узкого профиля ее решили экстренно эвакуировать на вертолете.

Розничная сеть «Магнит» объявила о дополнительном выкупе 7,9% ценных бумаг у иностранных инвесторов. Компания планирует потратить на это более 17 млрд руб.

Хорватский хоккеист Борна Рендулич записал обращение к фанатам ХК «Сочи», в котором сообщил, что покидает клуб. Лучший бомбардир клуба переходит в Санкт-Петербургский СКА.

За январь—август продажи автомобилей в автохолдинге «Ключавто» (крупнейшем в ЮФО) увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Выручка за этот же период увеличилась на 30%.

На курорте Красная Поляна на отметках выше 2,2 тыс. метров, а также в горноклиматической зоне Цирк-2 выпал первый в этом сезоне снег. Прогнозируется, что в этом году сезон катания может начаться уже в середине ноября.

Специалисты Краснодарского ЦГМС опубликовали предупреждение о предстоящих заморозках на Кубани. В региональном Минсельхозе в ответ на это сообщили, что на урожай непогода не повлияет.

В Новороссийске на торгах продали земельный участок площадью 6,7 га разорившегося ЗАО «Агрофирма "Мысхако"». Покупателем стала петербургская компания СТК.

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