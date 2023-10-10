На службу в ВС РФ призовут около 6 тысяч жителей Кубани
В Краснодарском крае в рамках осеннего призыва в армию пойдут служить около 6 тыс. жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
По словам главы края Вениамина Кондратьева, Кубань традиционно является лидирующим регионом страны «как по количеству, так и по качеству подготовки призывников». Большинство призванных кубанцев будут проходить службу на территории Южного военного округа. Часть новобранцев отправят в другие регионы страны.
В рамках весеннего призыва, который проходил с 1 апреля по 15 июля, служить отправились более 7 тыс. кубанцев. На срочную службу призывают юношей в возрасте от 18 до 27 лет.
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