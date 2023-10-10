Общественная палата Крыма подала иск к Украине на 3 трлн рублей

Верховный суд Крыма зарегистрировал иск республиканской Общественной палаты к Украине на 3 трлн руб. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале сообщил, что власти намерены требовать от Украины компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады полуострова.

Если ВС республики удовлетворит требования Общественной палаты Крыма, жители полуострова смогут обратиться в суд за компенсацией морального вреда. По словам господина Константинова, крымчанам не нужно будет доказывать факт блокады в суде, так как, удовлетворив иск, суд автоматически признает его общеизвестным.

Владимир Константинов также сообщил, что в Крыму продолжат работать над оценкой причиненного украинскими властями ущерба. Как отметил председатель республиканского парламента, власти полуострова убеждены в своей правоте и уверены, что добьются справедливых судебных решений.

Вячеслав Рыжков

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