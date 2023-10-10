На Кубани клиенты «Яндекс Go» жалуются на водителей, которые накручивают цены

В Краснодарском крае клиенты сервиса «Яндекс Go» сообщают о фактах завышения стоимости поездок. Как рассказала «Ъ-Кубань» жительница Новороссийска Надежда Иванова, на днях она вызвала такси: в приложении определились цена — 143 руб., а списали 277 руб. Выяснилось, что водитель не завершил заказ, после того как высадил пассажирку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вторая ситуация: при заказе сумма поездки была 410 руб., в пути водитель попросил поставить дополнительную точку, чтобы скорректировать неудобный маршрут, не предупредив пассажира об изменении цены. В итоге стоимость поездки увеличилась до 479 руб.

Частая жалоба пассажиров Краснодара — таксисты использует опцию «ожидание», которого на самом деле не было. Таким образом за поездку списывают большую сумму, чем изначально отображалась в приложении при заказе.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе компании «Яндекс Go», в первых двух неприятных ситуациях разобрались, пассажирам вернули деньги.

«В таких случаях мы рекомендуем пользователям обращаться в службу поддержки — команда проверит ситуацию и примет меры, в том числе компенсирует разницу»,— отметили представители сервиса.

В середине лета пользователи такси в Новороссийске, Сочи и других курортных городах Краснодарского края сообщили о резко подорожавших услугах такси. Позже в компании «Яндекс» объяснили повышение тарифа на поездки в такси уходом некоторых производителей автозапчастей с рынка.

Согласно данным «Чек Индекс», за первые шесть месяцев 2023 года средний чек такси вырос на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По информации Краснодарстата, самая высокая стоимость поездок на такси была зафиксирована в Туапсе (72,2 руб. за 1 км пути).

Наталья Решетняк

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