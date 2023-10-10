Питерский застройщик купил землю бывшей агрофирмы «Мысхако» в Новороссийске

В Новороссийске на торгах продали земельный участок площадью 6,7 га разорившегося ЗАО «Агрофирма "Мысхако"». Как указано на сайте «Федресурс», земля была выкуплена за 7,5 млн руб. (начальная цена составляла 1 млн руб.). Победителем торгов признана группа компаний «Строительные технологии комфорта» (СТК). Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», СТК зарегистрирована в Санкт-Петербурге, занимается строительством жилых и нежилых зданий, бенефициаром является Марина Опатович, актуальные сведения о финансовом состоянии общества отсутствуют. В торгах в качестве агента участвовало ижевское ООО «ТБанкрот.Ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Речь идет об участке сельхозназначения в районе села Мысхако. В объявлении о торгах указано, что граница земли не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства. На дату продажи из земельного участка выделены иные земельные участки, на которые ЗАО «АФ "Мысхако"» утратило право собственности, что несет риски для покупателя.

Винодельческое предприятие «Мысхако» было создана в 1903 году в пригороде Новороссийска, в исторически сложившейся микрозоне качественного виноделия (терруар). ЗАО «АФ "Мысхако"» зарегистрировано в 1999 году, выпускало вина под брендом «Мысхако». В 2014 году общество было признано банкротом, сумма требований составила 1,9 млрд руб.

В 2005 году компания инициировала проект по производству премиальных вин, для реализации которого были оформлены крупные займы в Россельхозбанке. Крупнейшим кредитором АФ «Мысхако» является ООО «Торговый дом "Агроторг"» (правопреемник Россельхозбанка). Общество инициировало возбуждение уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ЗАО «Агрофирма "Мысхако"» Сергея Янова по признакам преднамеренного банкротства. По версии кредитора, руководство винодельческого предприятия до введения конкурсного производства продало по цене ниже рыночной около 440 га земли, что составляет более половины земельного банка компании. Распродажа земли как основного актива сельхозпредприятия привела, по мнению кредитора, к банкротству и остановке производства.

Наталья Решетняк

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