Сезон катания на курорте «Красная Поляна» может начаться в ноябре

На Курорте Красная Поляна на отметках выше 2,2 тыс. метров, а также в горноклиматической зоне Цирк-2 выпал первый в этом сезоне снег. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе курорта, в этом году сезон катания может начаться уже в середине ноября. По словам специалистов противолавинной службы, пока снежный покров недостаточно плотный.

«Мы ожидаем продолжение снегопада. Основной его пик придется на 10-11 октября. Впрочем, на высоте 2400 метров и сейчас уже идет достаточно сухой снег. Покров по традиции будет тонким и растает через несколько дней»,— рассказал начальник отдела по активному воздействию на гидрометеорологические процессы Курорта Красная Поляна Сергей Колесников. При этом он подчеркнул, что такой прогноз дает основания предполагать, что сезон катания уже близко.

В прошлом сезоне на курорте отдыхали 680-690 тыс. человек. В предстоящем ожидается рост турпотока на 15%. Для лыжников и сноубордистов будет доступно 30 км трасс, восемь зон для фрирайда, 5 км вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями. К трассам будут вести 13 подъемников от отметки 540 до 2300 м.

Сейчас на курорте температура воздуха опустилась до +2°, при этом на побережье средняя температура днем составляет около +17°.

В прошлом году из-за недостатка снега и теплой зимы на горнолыжных курортах Сочи открытие сезона катания переносили несколько раз. Его открыли только в конце декабря.

Татьяна Ручкина

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