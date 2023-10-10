В Адыгее на вертолете экстренно эвакуировали пациентку с механической желтухой

В Адыгее в Энемскую районную больницу поступила пациентка с механической желтухой. Однако из-за отсутствия специалистов узкого профиля ее решили экстренно эвакуировать на вертолете, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Женщине необходима была немедленная помощь. При ее отсутствии у людей с таким диагнозом попавшие в кровь продукты обмена желчи могут вызвать интоксикацию и привести к печеночно-почечной недостаточности или даже к летальному исходу.

Пациентку доставили в хирургическое отделение Адыгейской республиканской клинической больницы для экстренного лечения. Там ей оказали помощь профильные специалисты.

Татьяна Ручкина

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