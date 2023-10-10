«Магнит» объявил о дополнительном выкупе акций у иностранных инвесторов

ПАО «Магнит» объявило о дополнительном выкупе 7,9% ценных бумаг у иностранных инвесторов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит» Фото: пресс-служба розничной сети «Магнит»

Тендерное предложение включает выкуп свыше 8 млн акций RU000A0JKQU8. Стоимость приобретения составляет 2,2 тыс. руб. Выплаты будут осуществляться в рублях, долларах США, евро и китайских юанях.

«Объявленный размер тендерного предложения не будет увеличен даже в случае превышения спроса со стороны акционеров»,— говорится в сообщении.

В августе текущего года компания выкупила 16,6% акций у нерезидентов на общую сумму 37,4 млрд руб. К сделке привлекли банк-депозитарий программы ГДР «Магнита» JPMorgan Chase Bank N.A. и частных инвесторов.

Анастасия Донскова

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