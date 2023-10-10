В Краснодаре пока не планируют включать отопление
В Краснодаре заметно похолодало, но включать отопление пока не планируют, поскольку на следующей неделе ожидается потепление до +20-25С. Об этом сообщает МЦУ города.
Фото: loon.site
В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили, что отопительный сезон в Краснодаре начнется после того, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет превышать +8С. Соцобъектам отопление могут дать по заявочному принципу.
В прошлом году отопление в многоквартирные дома в Краснодаре дали 25 октября.
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