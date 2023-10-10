Лучший бомбардир ХК «Сочи» Борна Рендулич покидает клуб

Хорватский хоккеист Борна Рендулич записал обращение к фанатам ХК «Сочи» в котором сообщил, что покидает клуб. Лучший бомбардир клуба переходит в Санкт-Петербургский СКА. Спортсмен получил предложение еще несколько дней назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sochihc, ХК «Сочи» Фото: t.me / sochihc, ХК «Сочи»

«Хотел бы сказать большое спасибо за вашу поддержку в сезоне. Мне нравится Сочи, я провел здесь замечательное время. Спасибо всей команде, тренерам и администрации клуба. Желаю болельщикам и команде всего самого лучшего в будущем»,— сказал в видеообращении господин Рендулич.

Фанаты ХК «Сочи» ранее обращались к руководству клуба на фоне первых сообщений о том, что лучший бомбардир покинет команду. Инициативная группа болельщиков недовольна тем, что все больше игроков, в том числе и топовых, покидает «Сочи».

Вячеслав Рыжков

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