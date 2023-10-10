«Ключавто» увеличил продажи автомобилей в 1,5 раза

За январь—август продажи автомобилей в автохолдинге «Ключавто» увеличились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как сообщили в пресс-службе компании, выручка увеличилась на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Продажи новых автомобилей за указанный период увеличились на 25%. В топ-5 наиболее популярных марок вошли: Toyota (18% от общего числа продаж), Mazda (12,4%), а также китайские марки Omoda (12,4%), Exeed (9,6%) и Chery (6%).

Продажи автомобилей с пробегом увеличились на 71%. С января по август лидерами продаж стали бренды: Kia (12,6%), Hyundai (11%), Toyota (8,7%), Volkswagen (6,8%) и Lada (6,1%).

«Ключавто» является крупнейшим автохолдингом юга России. Он был основан в 2001 году в Горячем Ключе. Выступает официальным дилером 37 автомобильных брендов. Дилерская сеть насчитывает 110 автоцентров в 26 городах РФ.

Татьяна Ручкина

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