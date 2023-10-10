Минсельхоз: заморозки на Кубани не повлияют на урожай

Специалисты Краснодарского ЦГМС опубликовали предупреждение о предстоящих заморозках на Кубани. В региональном Минсельхозе в ответ на это сообщили, что на урожай непогода не повлияет.

«Похолодание не повлияет на сельхозкультуры и ход осенней посевной кампании»,— говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минсельхозе уточнили, что большинство культур уже убрано, а в тех районах, где сбор урожая продолжается, заморозков нет. Параллельно продолжается сев озимых культур, он идет в штатном режиме. На состояние посевов погода также не окажет влияния.

11-12 октября на Кубани прогнозируют снижение температуры до -4°С. Заморозки ожидаются 34 муниципалитетах, в том числе Краснодаре, Армавире и Горячем Ключе.

Вячеслав Рыжков

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