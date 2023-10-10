В РФС рассмотрят эпизод с победным голом ФК «Краснодар» в матче с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит эпизод с победным голом ФК «Краснодар» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Это момент с засчитанным голом краснодарской команды на пятой добавленной к основному времени игры минуте»,— пояснили в службе коммуникаций РФС.

Матч между футбольными клубами «Краснодар» и «Ростов» прошел 7 октября. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу «быков». Последний мяч в добавленное время забил Джон Кордоба.

Татьяна Ручкина

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