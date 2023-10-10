Главные новости к утру 10 октября
Высокопоставленный представитель «Хамаса» Али Бараке заявил, что палестинское движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября. В качестве причин нападения он назвал действия израильского правительства за последний год, обращение с палестинскими заключенными и предположение, что Израиль хочет убить руководство палестинского движения. Целью атаки назван захват заложников для дальнейшего обмена. О попытках урегулирования
Россия прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа, сообщил посол в Израиле Анатолий Викторов. Он не исключил возможности организации вывозных рейсов из Израиля. О ситуации в регионе
США не планируют отправлять войска в Израиль, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Первая военная помощь уже отправлена. О поддержке со стороны США
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине, сообщили источники NBC. Предполагается, что выделение средств Израилю встретит меньше сопротивления.
У водочного бренда «Хорта» из портфеля ГК «Традиции успеха» может смениться владелец, узнал «Ъ». Зарегистрировать марку намерена структура, связанная с Ярославским ликероводочным заводом, возможно, по договоренности с исходным производителем. «Хорта» остается в тройке самых популярных водочных брендов. О смене владельца
До суда дошло первое уголовное дело о теракте, возбужденное в ДНР по Уголовному кодексу России, узнал «Ъ». Перед военным правосудием предстанет Ирина Навальная, которая, как утверждается, по заданию СБУ заложила бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя в день завершения референдума о присоединении республики к РФ. Подробнее
Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках дела о хранении секретных документов.
Ralf Ringer грозит банкротство по заявлению владельца фабрики в подмосковном Талдоме, выяснил «Ъ». В сети утверждают, что сумма требований арендодателя небольшая, но полная блокировка ее счетов из-за разбирательств с налоговиками по выплате 1,5 млрд руб. не дает ей возможность погасить долг перед контрагентом. О возможном банкротстве
Как стало известно «Ъ», на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis будет показана оплата при помощи биоэквайринга с использованием единой биометрической системы. Платеж будет проведен с помощью системы быстрых платежей и приложения «СБПэй». Подробнее
О предстоящих 10 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».