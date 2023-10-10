Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главные новости к утру 10 октября

Высокопоставленный представитель «Хамаса» Али Бараке заявил, что палестинское движение ожидало большего сопротивления от Израиля во время атаки 7 октября. В качестве причин нападения он назвал действия израильского правительства за последний год, обращение с палестинскими заключенными и предположение, что Израиль хочет убить руководство палестинского движения. Целью атаки назван захват заложников для дальнейшего обмена. О попытках урегулирования

Что происходит в Израиле. День 4-й. Главное и карта

Читать далее

Россия прорабатывает возможность эвакуации россиян из сектора Газа, сообщил посол в Израиле Анатолий Викторов. Он не исключил возможности организации вывозных рейсов из Израиля. О ситуации в регионе

США не планируют отправлять войска в Израиль, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби. Первая военная помощь уже отправлена. О поддержке со стороны США

Фотогалерея

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Предыдущая фотография
Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Следующая фотография
1 / 51

Сотрудники службы безопасности Израиля у сгоревшего автомобиля в поселении Бейтар-Илит

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия ракетного удара по лагерю беженцев Бич в городе Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские солдаты у города Сдерот, ранее захваченного боевиками ХАМАС

Фото: Reuters / Amir Cohen

Пострадавший от обстрела со стороны сектора Газа жилой дом в израильском Ашкелоне

Фото: Erik Marmor / AP

Ракетный удар по городу Сдерот на юге Израиля

Фото: Reuters / Amir Cohen

Похороны в израильском городе Басмат Табун

Фото: Reuters / Ammar Awad

Израильские солдаты на похоронах сослуживца в Тель-Авиве

Фото: Hadas Parush / Reuters

Израильские солдаты на окраине Ашкелона

Фото: Reuters / Violeta Santos Moura

БТР миротворцев ООН у границы Ливана и Израиля

Фото: Reuters / Aziz Taher

Палестинцы у разрушенного здания после ракетного удара Израиля

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Авиаудар израильской армии по городу Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

По сообщениям ЦАХАЛ и «Хамас», со стороны сектора Газа по Израилю выпущено не менее 2-5 тыс. ракет

Фото: Fatima Shbair / AP

Последствия ракетного удара в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Палестинцы ломают забор на границе Израиля и сектора Газа

Фото: Reuters / Mohammed Fayq Abu Mostafa

Пожар после ракетного обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Местная жительница в поврежденном ракетами доме в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Спасатели тушат пожар после ракетного обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Reuters / Amir Cohen

Мужчина во время воздушной тревоги в городе Мевасерет-Цион (Израиль)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Последствия обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Поврежденный в результате обстрела автомобиль в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Палестинцы из сектора Газа направляются на территорию Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Силовики эвакуируют пострадавших из-за обстрела в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Oren Ziv / AP

Местные жители спрятались в подъезде во время обстрела в Тель-Авиве (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинцы привезли в сектор Газа и подожгли автомобиль из южной части Израиля

Фото: Reuters / Mahmoud Issa

Полицейские эвакуируют женщину с ребенком из зоны падения ракеты в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Полицейские во время обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Боевики захватили военный автомобиль в южном Израиле

Фото: Reuters / Ahmed Zakot

Спасатели ликвидируют пожар в Ашкелоне (Израиль)

Фото: Tsafrir Abayov / AP

Спасатели после обстрела Тель-Авива (Израиль)

Фото: Reuters / Itai Ron

Палестинец делает селфи возле горящего израильского танка на границе сектора Газа и Израиля

Фото: Reuters / Yasser Qudih

Палестинцы покидают дома на территории сектора Газа, опасаясь ракетных ударов со стороны Израиля

Фото: Reuters / Bassam Masoud

Последствия израильских ударов по сектору Газа

Фото: Reuters / Mohammed Salem

Израильские военные охраняют жилые районы в Сдероте (Израиль)

Фото: Reuters / Ammar Awad

Полиция обыскивает палестинцев в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинские боевики захватили израильский военный автомобиль и ездят на нем в Газе

Фото: Hatem Moussa / AP

Палестинцы перевозят захваченного израильского мирного жителя (в центре) из кибуца Кфар-Аза в сектор Газа

Фото: Hatem Ali / AP

Палестинцы выносят тело погибшего в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Машина скорой помощи, пострадавшая в результате обстрелов в секторе Газа

Фото: Reuters / Ibraheem Abu Mustafa

Бомбоубежище в Ришон-ле-Ционе (Израиль)

Фото: Reuters / Hadas Parush

Перекресток в Сдероте после проникновения боевиков «Хамаса» из сектора Газа

Фото: Ammar Awad / Reuters

Последствия израильского авиаудара по палестинскому многоэтажному дому

Фото: Adel Hana / AP

Израильтяне сдают кровь в службе экстренной помощи в Иерусалиме

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Палестинцы осматривают обломки здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Израильская противоракетная система в Ашкелоне перехватывает ракеты, выпущенные из сектора Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последствия авиаудара в Тель-Авиве

Фото: Moti Milrod / AP

Разрушенная в результате израильского авиаудара мечеть в Хан-Юнисе

Фото: Yousef Masoud / AP

Палестинец среди обломков здания после израильского авиаудара в секторе Газа

Фото: Fatima Shbair / AP

Палестинцы обыскивают обломки дома, разрушенного в результате израильских ударов в Хан-Юнисе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Израильтянин в Тель-Авиве осматривает развалины здания после попадания в него ракеты

Фото: Oded Balilty / AP

Израильский солдат охраняет улицу в закрытом на въезд Хевроне

Фото: Reuters / Mussa Qawasma

Смотреть

Белый дом и Конгресс обсуждают объединение военной помощи Израилю и Украине, сообщили источники NBC. Предполагается, что выделение средств Израилю встретит меньше сопротивления.

У водочного бренда «Хорта» из портфеля ГК «Традиции успеха» может смениться владелец, узнал «Ъ». Зарегистрировать марку намерена структура, связанная с Ярославским ликероводочным заводом, возможно, по договоренности с исходным производителем. «Хорта» остается в тройке самых популярных водочных брендов. О смене владельца

До суда дошло первое уголовное дело о теракте, возбужденное в ДНР по Уголовному кодексу России, узнал «Ъ». Перед военным правосудием предстанет Ирина Навальная, которая, как утверждается, по заданию СБУ заложила бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя в день завершения референдума о присоединении республики к РФ. Подробнее

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках дела о хранении секретных документов.

Ralf Ringer грозит банкротство по заявлению владельца фабрики в подмосковном Талдоме, выяснил «Ъ». В сети утверждают, что сумма требований арендодателя небольшая, но полная блокировка ее счетов из-за разбирательств с налоговиками по выплате 1,5 млрд руб. не дает ей возможность погасить долг перед контрагентом. О возможном банкротстве

Как стало известно «Ъ», на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis будет показана оплата при помощи биоэквайринга с использованием единой биометрической системы. Платеж будет проведен с помощью системы быстрых платежей и приложения «СБПэй». Подробнее

О предстоящих 10 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...