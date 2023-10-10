Главные анонсы 10 октября

В Москве пройдут переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

В Москве начнется официальный визит делегации высокого уровня Пакистана, возглавляемой министром энергетики Мухаммедом Али. Делегация проведет переговоры о долгосрочном соглашении об импорте российской сырой нефти.

В Румынии запланирован визит Владимира Зеленского.

В Брюсселе ЕС проведет экстренное заседание глав МИДов в связи с боевыми действиями в Израиле.

Басманный суд проведет предварительное слушание по уголовному делу сторонника Алексея Навального Владимира Милова (признан иностранным агентом), заочно обвиняемого в распространении фейков о российских вооруженных силах.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление срока содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу.

235-й гарнизонный военный суд огласит приговор бывшим сотрудникам оборонного Национального радиотехнического бюро (НРТБ), заместителю военного прокурора и бывшему сотруднику ФСБ по делу о вымогательстве 100 млн руб.

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд рассмотрит дело о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова, известного под позывным Моторола.

Крымский мост будет перекрыт ориентировочно на семь часов для проведения ремонтно-восстановительных работ.

Сотовый оператор Tele2 обнулит стоимость услуг мобильной связи для своих абонентов, которые находятся в Израиле. Особый режим в роуминге будет работать в течение двух недель, до 22 октября, с возможностью продления в зависимости от развития событий в Израиле.