Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках дела о хранении секретных документов, сообщил представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс. Опрос велся в воскресенье и понедельник.

«Как мы заявляли с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают со следствием и, как полагается, публично представляют обновленные данные, сохраняя максимальную прозрачность в целях защиты и сохранения целостности расследования»,— говорится в заявлении господина Сэмса (цитата по Associated Press).

Другие вопросы представитель Белого дома переадресовал Минюсту. Дело расследует спецпрокурор Роберт Хёр.

В ноябре 2022 года в связанном с Джо Байденом аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен его работы в администрации экс-президента США Барака Обамы. Согласно закону, господин Байден должен был сдать их в Национальный архив после смены администрации Барака Обамы. Об обнаружении документов стало известно только в 2023 году. В январе секретные документы были также найдены в доме Джо Байдена в Уилмингтоне. Раньше секретные документы находили у экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Как отмечает AP, дача показаний по делу президентом США не является прецедентом. Показания ранее, например, давали Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Дональда Трампа также хотели опросить, но его адвокаты вместо этого отправили ответы письменно.

О рисках импичмента Джо Байдену — в материале «Ъ» «Где деньги, Джо».

Леонид Уварчев