Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден дал показания по делу о хранении секретных документов

Президент США Джо Байден добровольно дал показания в рамках дела о хранении секретных документов, сообщил представитель аппарата юрисконсульта Белого дома Иэн Сэмс. Опрос велся в воскресенье и понедельник.

«Как мы заявляли с самого начала, президент и Белый дом сотрудничают со следствием и, как полагается, публично представляют обновленные данные, сохраняя максимальную прозрачность в целях защиты и сохранения целостности расследования»,— говорится в заявлении господина Сэмса (цитата по Associated Press).

Другие вопросы представитель Белого дома переадресовал Минюсту. Дело расследует спецпрокурор Роберт Хёр.

В ноябре 2022 года в связанном с Джо Байденом аналитическом центре Penn Biden Center нашли секретные документы времен его работы в администрации экс-президента США Барака Обамы. Согласно закону, господин Байден должен был сдать их в Национальный архив после смены администрации Барака Обамы. Об обнаружении документов стало известно только в 2023 году. В январе секретные документы были также найдены в доме Джо Байдена в Уилмингтоне. Раньше секретные документы находили у экс-президента США Дональда Трампа и бывшего вице-президента Майка Пенса.

Как отмечает AP, дача показаний по делу президентом США не является прецедентом. Показания ранее, например, давали Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Дональда Трампа также хотели опросить, но его адвокаты вместо этого отправили ответы письменно.

О рисках импичмента Джо Байдену — в материале «Ъ» «Где деньги, Джо».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...