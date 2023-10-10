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Коммерсантъ FM
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NBC: Белый дом и Конгресс обсуждают объединение помощи Израилю и Украине

Администрация президента США Джо Байдена и ключевые законодатели в Конгрессе активно обсуждают возможность увязки помощи Израилю с увеличением финансирования Украины, сообщили источник NBC News в Белом доме и два неназванных проукраинских законодателя-республиканца. По информации телеканала, идея была предложена законодателями двух партий, которые поддерживают предоставление помощи Киеву.

Как отмечает NBC News, группа консерваторов в Палате представителей выступает решительно против финансирования Украины. Однако предполагается, что выделение помощи Израилю встретит меньше сопротивления.

Источник в Белом доме рассказал, что администрация пока оценивает «политическую жизнеспособность» объединение помощи Украине и Израилю. В Белом доме отметили, что окончательное решение будет принимать Конгресс.

Американские политики приняли временный бюджет, не включающий помощь Украине, в конце сентября, чтобы избежать приостановки работы правительства. Республиканцы и демократы обещали, что рассмотрят вопрос поддержки Киева позднее. Однако принятие документа вызвало политический кризис в Конгрессе — выступающие против помощи Украине члены Палаты представителей сместили с должности спикера Кевина Маккарти.

США уже начали поставлять Израилю военную помощь. В ближайшее время будет объявлено о новых пакетах помощи.

Как США поддерживают Израиль в войне с «Хамасом» — в материале «Ъ» «Враги Израиля получат американский кулак».

Леонид Уварчев

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