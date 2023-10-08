Главные новости за выходные 7–8 октября

7 октября бойцы палестинского исламистского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля, а вооруженные боевики зашли на территорию страны. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. Правительство Израиля официально объявило о переходе страны «в состояние войны». По данным волонтеров, в Израиле число погибших превысило 600. В секторе Газа, по информации палестинского Минздрава, погибли 370 человек. Подробнее о крупнейшем за десятилетия обострении в регионе — в материале «Ъ».

Президент России Владимир Путин совместно с коллегами из Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиёевым и Касым-Жомартом Токаевым дал старт поставкам российского газа в эти две страны. Подробнее — в репортаже корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

На западе Афганистана произошло два землетрясения магнитудой 6,3. По последним данным местных властей, погибли более 2 тыс. человек, ранены более 9 тыс.

В Истре ночью 7 октября был сбит беспилотник, летевший на Москву. Он нес 10 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте, сообщила глава округа Татьяна Витушева. Временно были эвакуированы жители некоторых домов в коттеджном поселке «Русская деревня», который находится около лесного массива.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России в 2024 году из-за СВО. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в ответ заявил, что менять Конституцию «никто не собирается», но «любой гражданин вправе вносить предложения».

Пост гендиректора в одной из крупнейших российских IT-компаний «Холдинг Т1» в ближайшее время займет Алексей Фетисов, который сейчас занимает должность директора департамента в банке ВТБ, узнал «Ъ».

Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию с армянскими беженцами из Нагорного Карабаха.

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) разрешило всем спортсменам, в том числе российским, выходить в октагон с национальными флагами, заявил глава UFC Дэйна Уайт.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».