В Совфеде прокомментировали предложение Кадырова отложить президентские выборы

Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова не проводить президентские выборы во время боевых действий на территории Украины. Господин Климов отметил, что менять Конституцию «никто не собирается», но «любой гражданин вправе вносить предложения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Климов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Климов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Я бы тут поставил точку»,— сказал господин Климов российским журналистам во время своего визита в Анкару (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что Россия — свободная страна и любой гражданин вправе вносить предложения. «Тем более когда это не просто гражданин, а известный политик»,— отметил он.

Вчера, 7 октября, Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, намеченное на 17 марта 2024 года, из-за военной операции на Украине. В качестве иного варианта он предложил провести голосование с единственным кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным, «потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну».

Президент Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. По информации источников «Ъ», действующий глава государства может объявить о выдвижении на новый срок в ноябре в ходе международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Подробнее — в материале «Ъ» «Предвыборная цивилизация».