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Коммерсантъ FM
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Пашинян и Путин обсудили ситуацию с армянскими беженцами из Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил ситуацию, сложившуюся после того, как значительная часть армянского населения покинула Нагорный Карабах, а также ряд вопросов двусторонней повестки. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Была обсуждена ситуация после насильственной депортации армян Нагорного Карабаха, ряд вопросов двусторонней повестки дня. Премьер-министр Пашинян поздравил президента России с днем рождения»,— говорится в сообщении.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении в Карабахе «антитеррористической операции». После операции, которая продлилась сутки, были арестованы бывшие руководители республики и ее чиновники. Территорию Нагорного Карабаха из-за боевых действий покинули более 100 тыс. из 120 тыс. армян. 28 сентября, президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Милена Костерева

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