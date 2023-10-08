Главные анонсы 9–15 октября
Важнейшие события предстоящей недели
9 октября, понедельник
В Москве пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня для проведения анализа поступающих претензий о препятствиях во взаимной торговле государств — участников СНГ.
Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Германию с двухдневным визитом.
10 октября, вторник
В Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.
В Москве начнется официальный визит делегации высокого уровня Пакистана, возглавляемой министром энергетики Мухаммедом Али. Запланированы переговоры о долгосрочном соглашении об импорте российской сырой нефти.
В Москве пройдет брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики в формате телеконференции.
В Госдуме состоится встреча с руководством ЦБ, в которой примут участие и главы фракций.
11 октября, среда
В Москве начнется международный форум «Российская энергетическая неделя». Запланированы встречи вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и главы МИД Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером РФ Александром Новаком.
12 октября, четверг
В Канте (Киргизия) ожидается участие президента РФ Владимира Путина в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы.
В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» о взыскании с посольства Украины в России 15,6 млн руб. долга.
ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку.
13 октября, пятница
В Бишкеке начнется заседание Совета глав государств СНГ.
14 октября, суббота
В Мумбае (Индия) пройдет сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определено место проведения зимней Олимпиады 2030 года.
15 октября, воскресенье
В Киргизии запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Польше пройдут парламентские выборы.