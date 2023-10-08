Главные анонсы 9–15 октября

9 октября, понедельник

В Москве пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня для проведения анализа поступающих претензий о препятствиях во взаимной торговле государств — участников СНГ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Германию с двухдневным визитом.

10 октября, вторник

В Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

В Москве начнется официальный визит делегации высокого уровня Пакистана, возглавляемой министром энергетики Мухаммедом Али. Запланированы переговоры о долгосрочном соглашении об импорте российской сырой нефти.

В Москве пройдет брифинг официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики в формате телеконференции.

В Госдуме состоится встреча с руководством ЦБ, в которой примут участие и главы фракций.

11 октября, среда

В Москве начнется международный форум «Российская энергетическая неделя». Запланированы встречи вице-президента Венесуэлы Делси Родригес и главы МИД Венгрии Петера Сийярто с вице-премьером РФ Александром Новаком.

12 октября, четверг

В Канте (Киргизия) ожидается участие президента РФ Владимира Путина в мероприятиях по случаю 20-летия российской авиабазы.

В Москве арбитражный суд рассмотрит заявление ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» о взыскании с посольства Украины в России 15,6 млн руб. долга.

ОПЕК опубликует отчет по нефтяному рынку.

13 октября, пятница

В Бишкеке начнется заседание Совета глав государств СНГ.

14 октября, суббота

В Мумбае (Индия) пройдет сессия Международного олимпийского комитета, на которой будет определено место проведения зимней Олимпиады 2030 года.

15 октября, воскресенье

В Киргизии запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Польше пройдут парламентские выборы.