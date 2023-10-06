Главные новости Юга России. Коротко

2 октября — 6 октября



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области отметили День воссоединения России с четырьмя регионами. В День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией 30 сентября активисты патриотического движения «Волонтеры Победы» провели массовый флешмоб.

Осенью 2023 года из Ростовской области в армию будут призваны 4 тысячи человек. Из числа призванных жителей региона 15 человек пополнят Президентский полк Московского Кремля. Более 300 призывников отправятся в воинские части с уже имеющейся военно-учетной специальностью. Также будут призваны более 130 молодых казаков.

Труновская ВЭС на Ставрополье поставила первые 60 МВт электроэнергии в сеть. После завершения пусковых работ парк из 38 установок будет иметь мощность 95 МВт, а плановая среднегодовая выработка станции составит 225 млн кВт*ч. Строительство станции было начато АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Росатома) в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росатома Фото: пресс-служба Росатома

В Ростове «Синара» распланирует 32,2 га под трамвайные пути в районе Темерника. Компания получила разрешение на подготовку проектов на участке от ул. Лелюшенко до пр. Космонавтов в Ростове-на-Дону. На подготовку проектов ООО «Синара-ГТР» отводится год.

Совладельцы автодилера Major приобрели сельхозпредприятие на Ставрополье. Консалтинговая компания ТФТБ, принадлежащая совладельцам холдинга Major Павлу Абросимову и Михаилу Бахтиарову, приобрела сельскохозяйственное предприятия ОАО «Урожайное» в Ставропольском крае. По данным «Ъ», ОАО «Урожайное» располагает 7 тыс. га земель стоимостью около 840 млн руб.

В Ростове простились с бывшим главой исполкома облсовета Николаем Пивоваровым. Николай Пивоваров умер 1 октября текущего года в возрасте 92 лет. Торжественная церемония прощания с почетным гражданином Ростовской области Николаем Пивоваровым прошла в здании Ростовского академического театра драмы им. М.Горького 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ростов-на-Дону занял 15 место в рейтинге лучших городов для бизнеса Forbes. В рейтинге 30-ти лучших городов для бизнеса по версии журнала Forbes Ростов-на-Дону занял 15 место. Донская столица набрала 54,5 балла, в то время как Краснодар, возглавивший рейтинг, набрал 64,6 балла.

Три ростовских ресторана вошли в десятку лучших на Юге по версии Wheretoeat-2023. В десятку лучших ресторанов Юга России по версии Wheretoeat South 2023 вошли рестораны Leo Wine & Kitchen, La Fabbrica и «ОнегинДача». Донские заведения заняли позиции с с третьей по шестую строчку рейтинга.

ВТБ предоставил 2,9 млрд рублей «Девелопмент-Юг» для строительства ЖК в Ростове. Застройщик планирует строительство многоквартирного жилого дома из пяти блок-секций от 13 до 24 этажей в районе пересечения ул. Благодатной и Мильчакова. Общая жилая площадь 352 квартир составит 39,5 тыс. кв. м. Проект будет реализован в III квартале 2025 года.

Суд аннулировал продажу производственной площадки ЛВЗ «Георгиевское» в Сочи. В ходе банкротства совладельца ликеро-водочного завода Сергея Гетманского суд вернул в конкурсную массу права на долю производственно-складского объекта в Сочи. Продажа имущества незадолго до банкротства господина Гетманского признана недействительной, так как продавец и покупатель Максим Коробка являлись аффилированными лицами.

Экс-депутат донского парламента освобожден от наказания за мошенничество. Бывшему депутату Заксобрания и руководителю компании ООО «РОСТЭК» Михаилу Сапрыкину был назначен штраф в размере 400 тыс. руб. по обвинению в мошенничестве при строительстве жилья для детей-сирот. Он был освобожден от наказания по истечению срока давности преступления, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

На базе мясокомбината «Гвардия» на Ставрополье построят исправительный центр для заключенных. На предприятии строится исправительный центр на 50 человек. Для привлечения заключенных к работам на территории предприятия будет организован изолированный участок.

В Ростовской области с начала года зафиксировано 135 случаев кори. Доля завозных случаев составляет 71%. Также из общего объема 73,3% случаев — заболевания среди детей. Заболевшие госпитализируются в инфекционные больницы.