Труновская ВЭС на Ставрополье поставила первые 60 МВт электроэнергии в сеть

Труновская ветроэлектростанция Росатома в Ставропольском крае начала поставку электричества в единую энергетическую сеть России. После завершения пусковых работ парк из 38 установок будет иметь мощность 95 МВт, а плановая среднегодовая выработка станции составит 225 млн кВт*ч, сообщает пресс-служба Росатома.

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Строительство Труновской ВЭС было начато АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Росатома) в 2022 году. Управление новым ветропарком будет осуществляться с расположенной рядом Медвеженской ВЭС.

«Труновская ветроэлектростанция – наш девятый ветропарк на юге России и седьмой – в Ставропольском крае. Первые 60 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. Суммарная мощностью введенных ветроэнергетических мощностей нашей компании достигла 1 Гвт»,— цитирует пресс-служба слова генерального директора «НоваВинд» Григория Назарова.

По словам топ-менеджера, указанный объем сопоставим с мощностью реактора атомной электростанции. Также отмечается, что генерирующее оборудование укомплектовано единственной локализованной турбиной мегаваттного класса в России.

Отмечается, что всего до 2027 года Росатом введёт в эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Анастасия Назарова