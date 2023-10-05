Экс-депутат донского парламента освобожден от наказания за мошенничество

Семикаракорский районный суд Ростовской области признал бывшего депутата Законодательного собрания региона и предпринимателя Михаила Сапрыкина виновным в мошенничестве в предпринимательской деятельности ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) при строительстве домов для детей-сирот. Бывшему руководителю компании ООО «РОСТЭК» был назначен штраф в размере 400 тыс. руб., но он был освобожден от наказания по истечению срока давности преступления, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области Фото: пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области

Изначально господин Сапрыкин обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4. ст. 159 УК РФ). Суд переквалифицировал уголовное дело с учетом суммы похищенного имущества и примечания к ст. 159.1 УК РФ на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ в редакции 2012 года (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности).

«На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, ч. 8 ст. 302 УПК РФ Сапрыкин М.Ю. освобожден от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности»,— пояснили в пресс-службе судов.

Защита подсудимого в ходе судебного процесса просила вынести оправдательный приговор Михаилу Сапрыкину или переквалифицировать его на ч. 1 ст. 159.4 УК РФ. «Мы настаиваем на том, что при верной квалификации, дело бы вообще не дошло до суда», — рассказывала «Ъ-Юг» адвокат подсудимого Екатерина Заболоцкая.

Напомним, в 2014 году ООО «Российская Тепло-Энергетическая компания» ( ООО «РОСТЭК») под руководством Михаила Сапрыкина по контракту с администрацией Семикаракорского района обязалась построить три многоквартирных дома на 12 квартир для детей сирот. Общая стоимость работ составляла 9,06 млн руб. Исполнитель заключил договор субподряда со сторонней организацией на сумму 6,1 млн руб., изменив требования к качеству и характеристикам объекта. После завершения стройки администрация района сочла дома непригодными для проживания. Сумму ущерба следователи оценили в 9,06 млн руб.

Анастасия Назарова