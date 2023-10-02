Ростов-на-Дону занял 15 место в рейтинге лучших городов для бизнеса Forbes

В рейтинге 30-ти лучших городов для бизнеса по версии журнала Forbes Ростов-на-Дону занял 15 место, сообщается на сайте издания. Донская столица набрала 54,5 балла, в то время как Краснодар, возглавивший рейтинг, набрал 64,6 балла.

По данным рейтинга, средняя заработная плата в Ростове-на-Дону составляет 64,1 тыс. руб. Доходы бюджета города составляют 54,3 млрд руб. Одним из главных показателей для донской столицы стал объем экспорта зерна в 2021/2022 году. Он составил 1,8 млн т пшеницы. Крупнейшей компанией Ростова-на-Дону числится зернотрейдер «РИФ» Петра Ходыкина. Выручка компании в 2022 году составила 188,4 млрд рублей, в 2021/2022 сельхозгоду «РИФ» поставила за рубеж 4,7 млн т или 12,5% российского зерна.

Из других южных городов в рейтинг, помимо Краснодара, вошел Сочи (12 место) и Новороссийск (24 место).

Анастасия Назарова