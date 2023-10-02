Три ростовских ресторана вошли в десятку лучших на Юге по версии Wheretoeat-2023

В десятку лучших ресторанов Юга России по версии Wheretoeat South 2023 вошли три заведения из Ростова-на-Дону, сообщается на сайте премии.

По итогам конкурса, ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen, расположенный на ул. Максима Горького, 195, занял четвертое место в десятке лучших заведений Юга России. Строчкой ниже расположился ресторан итальянской кухни La Fabbrica (находится на ул. Красноармейской, 168/99). Шестое место в десятке лучших кулинарных заведений ЮФО занял ресторан «ОнегинДача», расположенный в Ростове на пр. Чехова, 45Б.

Wheretoeat (WTE) — это независимая ресторанная премия, учрежденная в 2013 году ассоциацией российских гастрономических журналистов. Ежегодно Wheretoeat составляет рейтинги лучших ресторанов России на основе тайного голосования широкой коллегии специалистов.

Анастасия Назарова