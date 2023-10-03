Совладельцы автодилера Major приобрели сельхозпредприятие на Ставрополье

Консалтинговая компания ТФТБ, принадлежащая совладельцам холдинга Major Павлу Абросимову и Михаилу Бахтиарову, приобрела сельскохозяйственное предприятия ОАО «Урожайное» в Ставропольском крае. Об этом со ссылкой на ЕГРЮЛ пишет «Ъ».

По данным источников издания, ОАО «Урожайное» располагает 7 тыс. га земель. По информации «Совэкон», средняя стоимость сельхозземель в Ставропольском крае по итогам 2022 года составляет 120 тыс. руб. за 1 га. Таким образом земли «Урожайного» могут стоить около 840 млн руб.

Предприятие выращивает зерновые, занимается молочным животноводством, а также производством овощных снеков и супов под брендом La Batata. В собственность компании входит цех по переработке овощей мощностью 10 т в сутки. Ранее владельцем компании был Марк Ткаченко.

Холдинг Major входит в тройку крупнейших российских автодилеров, уступая только «Автомиру» и «Рольфу». Также в группу компаний входят предприятия сельского хозяйства в Московской и Тульской областях, с общим земельным банком в 30 тыс. га земель.

Анастасия Назарова