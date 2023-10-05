ВТБ предоставил 2,9 млрд рублей «Девелопмент-Юг» для строительства ЖК в Ростове

Банк ВТБ предоставил компании «Девелопмент-Юг» кредитную линию в объеме 2,9 млрд руб. на строительство жилого комплекса «Состояние» в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Застройщик планирует строительство многоквартирного жилого дома из пяти блок-секций от 13 до 24 этажей в районе пересечения ул. Благодатной и Мильчакова. Общая жилая площадь 352 квартир составит 39,5 тыс. кв. м. Проект будет реализован в III квартале 2025 года.

«Кроме проектного финансирования рассчитываем на сотрудничество в рамках ипотечных программ банка»,— сообщает пресс-служба банка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Девелопмент-Юг» учреждено в Краснодаре в 2002 году. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Генеральным директором является Сергей Иванов. Совладельцами выступают Сергей Иванов (70% УК), Алексей Востриков (10% УК), Игорь Мищенко (10% УК), Фатима Чамокова (10% УК). Выручка компании в 2022 году составляет 236,2 млн руб., а чистая прибыль — 66,3 млн руб. Застройщик реализует проекты в Краснодаре, Перми, Астрахани, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Екатеринбурге.

Анастасия Назарова