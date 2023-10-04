В Ростовской области с начала года зафиксировано 135 случаев кори

С начала текущего года на территории Ростовской области было выявлено 135 случаев кори, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на заместителя руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерину Ерганову.

По данным информагентства, доля завозных случаев составляет 71%. Также из общего объема 73,3% случаев — заболевания среди детей.

«С целью предотвращения распространения заболевания заболевшие госпитализируются в инфекционные больницы»,— пояснила Екатерина Ерганова.

Ранее сообщалось, что с начала года по июнь текущего года в Ростовской области было зафиксировано 50 случаев заболевания корью.

Анастасия Назарова