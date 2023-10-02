Осенью 2023 года из Ростовской области в армию будут призваны 4 тысячи человек

В рамках осенней призывной кампании текущего года с территории Ростовской области планируется призвать 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Мероприятия пройдут в установленные сроки в штатном режиме.

Всего в рамках грядущего призыва в России планируют призвать 130 тыс. человек. В категорию призывников входят граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе.

В Ростовской области будут действовать 62 призывные комиссии в муниципальных образованиях.

«Донские призывники будут проходить службу во все видах и родах Вооруженных сил Российской Федерации, при этом более 50% из них будут направлены в воинские части, дислоцированные на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», — цитирует пресс-служба правительства замгубернатора Вадима Артемова.

Отмечается, что 15 жителей региона пополнят Президентский полк Московского Кремля. Более 300 призывников отправятся в воинские части с уже имеющейся военно-учетной специальностью. Также будут призваны более 130 молодых казаков.

Анастасия Назарова