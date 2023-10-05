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На базе мясокомбината «Гвардия» построят исправительный центр для заключенных

Новый исправительный центр, рассчитанный на 50 заключенных, строится на базе одного из крупнейших на Юге России мясоперерабатывающих комбинатов ООО «Гвардия» в Красногвардейском районе Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Площадку накануне посетили начальник УИС Ставрополья генерал-майор внутренней службы Анзор Ирисханов и начальник Главного управления Министерства юстиции Ставропольского края Александр Гуськов.

«В ходе выезда проведена рабочая встреча с генеральным директором предприятия Анной Шаховой, на которой обсудили основные аспекты дальнейшего сотрудничества и привлечения осужденных к принудительным работам»,— сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новый исправительный центр строится с соблюдением всех норм законодательства. Для привлечения заключенных к работам на территории предприятия будет организован изолированный участок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гвардия» учреждено в 2004 году в пос. Штурм Красногвардейского района. Предприятия специализируется на разведении свиней. Генеральный директор — Анна Шахова. Учредителями выступают московская ООО «Агрико» (99,98% УК) и ставропольское ООО «Агрофирма Золотая нива» (0,011% УК). В 2022 году выручка компании составила 6,2 млрд руб., а чистая прибыль — 1,2 млрд руб.

Анастасия Назарова

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