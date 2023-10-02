В Ростовской области отметили День воссоединения России с тремя регионами

В День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией 30 сентября в Ростовской области провели в честь праздника массовый флешмоб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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Активисты патриотического движения «Волонтеры Победы» в футболках цвета российского триколора выстроились в форме цифры «89» в знак единения с историческими территориями России. Кроме того, в Ростове-на-Дону волонтеры раздавали горожанам листовки с поздравлениями и информацией о празднике. Также в молодежной арт-резиденции «квАРТира» прошла встреча волонтеров Всероссийской акции «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», в ходе которой добровольцы были награждены за участие в гуманитарной миссии «#МыВместе с Донбассом».

По словам председателя комитета по молодежной политике Ростовской области Александра Никиточкина, в 2022 году Ростовская область стала оператором гуманитарных миссий «#МыВместе с Донбассом». В регионе были обучены 284 волонтера и организовано 40 гуманитарных миссий для восстановления социальной инфраструктуры ЛНР и ДНР.

Анастасия Назарова