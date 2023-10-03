В Ростовской области простились с бывшим главой региона Николаем Пивоваровым

Торжественная церемония прощания с почетным гражданином Ростовской области Николаем Пивоваровым прошла в здании Ростовского академического театра драмы им. М.Горького 3 октября. В траурном митинге принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Это почётный гражданин Ростовской области, почетный гражданин города Ростова-на-Дону, государственный, общественный деятель. Очень много жителей Донского края пользуются сегодня тем, что он здесь построил, – и не только заводы, предприятия, но и объекты социальной инфраструктуры»,— цитирует пресс-служба главу региона

Николай Пивоваров умер 1 октября текущего года в возрасте 92 лет. Он являлся вторым секретарем Ростовского обкома КПСС с 1979 года. В 1986 году был избран главой исполкома Ростовского областного совета народных депутатов. В период руководства Николая Пивоварова регионом, в Ростовской области были основаны предприятия по выпуску зерноуборочных комбайнов «Дон», электровозов ВЛ-85, энергетического оборудования для АЭС.

«В числе заслуг Пивоварова – строительство множества важных социальных объектов по всему региону. Он был одним из участников создания Мемориала Славы на Самбекских высотах. Представлял Ростовскую область в Верховном Совете страны, где руководил комитетами»,— сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Анастасия Назарова