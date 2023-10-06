Главные новости к утру 6 октября

В Белгородской области система ПВО сбила шесть беспилотников. Власти Севастополя заявили об отражении флотом атаки двух безэкипажных морских катеров.

Как выяснил «Ъ», согласованы условия сделки по выходу Veon из российского бизнеса. «Вымпелком» достанется топ-менеджменту, сделка не предполагает обратного выкупа и будет безденежной.

В Южно-Сахалинске из-за тайфуна ввели режим ЧС. Без электричества остались более 2 тыс. человек, в школах отменены занятия.

Общероссийское объединение пассажиров предложило Минтрансу рекомендовать всем авиакомпаниям поощрять пассажиров бонусными милями за задержки по вине перевозчика, выяснил «Ъ». Аналогичная программа со 2 октября заработала в «Аэрофлоте». Авиакомпании в целом поддерживают идею.

Минтранс сообщил, что стоимость такси в некоторых регионах России выросла 44%. В среднем по стране рост цен составил 5%.

Условия по разделению активов «Яндекса» между его российской и международной структурами изменились после критики военных действий его сооснователем Аркадием Воложем, узнал «Ъ». Сумма, которая должна была отойти нидерландской Yandex N.V., снизилась с $250 млн до $70–80 млн.

Гид Michelin разработает рейтинг лучших гостиниц. Команда гида оценит более 5 тыс. отелей в 120 странах мира, рейтинг планируется представить в первой половине 2024 года.

«Траст» в скором времени может продать торгцентр «Ривьера» на юге Москвы, выяснил «Ъ». Банк ведет переговоры о продаже актива «Киевской площади».

С 2015 года признали банкротами миллион россиян. По данным Федресурса, в январе-сентябре число россиян, признанных банкротами, составило 249,9 тыс., что на 28,8% больше год к году.

О предстоящих 6 октября важнейших событиях — в анонсах «Ъ».