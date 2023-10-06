В Южно-Сахалинске из-за тайфуна остались без света более 2 тыс. человек

Тайфун на юге Сахалина привел к подтоплению десяти домов в Южно-Сахалинске, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Без электричества остались шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека. В городе ввели режим ЧС.

Во всех школах Южно-Сахалинска, Корсаковского, Долинского районов и села Троцикое Анивского района отменены занятия первой смены. По прогнозу синоптиков, что сильные дожди продолжатся примерно до 11:00 и ослабнут к вечеру, уточнил господин Лимаренко.

«Сейчас принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий и восстановления электроснабжения. Люди, чье жилье пострадало от непогоды, смогут рассчитывать на помощь властей»,— написал губернатор в Telegram.

В связи с прохождением тайфуна на территории Южно-Сахалинска ввели режим ЧС, заявил мэр Сергей Надсадин. «Поступают сигналы от людей о подтоплениях домов — на сейчас их больше 20. Потребовал организовать бригады и обойти все адреса, о которых сообщают люди»,— рассказал он.

По данным МЧС, в устранении последствий циклона задействовано 36 человек и 30 единиц техники. Аэропорт Южно-Сахалинска осуществляет прием и выпуск самолетов в штатном режиме.

Лаура Кеффер