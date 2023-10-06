Гид Michelin составит рейтинг лучших гостиниц

Гид Michelin разработает рейтинг лучших гостиниц под названием Clef Michelin («Ключ Мишлен»), сообщается на его сайте. Первый список планируется представить в первой половине 2024 года.

Команда гида оценит более 5 тыс. отелей и объектов размещения в 120 странах мира. Ежегодно будет проводиться церемония, на которой объявят лучшие отели. Для проведения оценки инспекторы Michelin один или несколько раз анонимно посетят объект.

Оценивать будут по пяти критериям:

само по себе место расположения;

архитектура и дизайн интерьера;

уровень обслуживания и комфорта;

«необычность, отражающая индивидуальность заведения, его неповторимый характер»;

соответствие цены и качества.

Международный директор Michelin Гвендаль Пулленек пояснил, что в рейтинг не станут включать курорт-отели, где гость «изолирован от города». «Но диапазон цен будет широк: от менее ста евро до нескольких тысяч»,— сказал он газете Le Figaro.

Гастрономический гид Michelin выпускают с 1900 года, он является одним из самых авторитетных в мире. Заведения могут получить оценку от одной до трех звезд. В марте 2022 года путеводитель Michelin заморозил проекты в России. Из-за этого московские рестораны Michelin не могут подтвердить статус в 2023 году.

Лаура Кеффер