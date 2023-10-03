Главные новости за 3 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Севастополе средства ПВО сбили беспилотник. Его обломки упали на крышу одного из жилых домов в Инженерной балке. В нескольких квартирах выбило стекла.

На сайте объявлений появилась информация о продаже двухэтажного дома, который принадлежал владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Информацию о подлинности объявления «Ъ-Кубань» подтвердил продавец недвижимости.

Минобороны заявило, что над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крыма сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун».

Приемный отец тиктокера Дани Милохина заявил, что информация о новой повестке его сыну не соответствует действительности.

В мессенджерах начали распространяться объявления о якобы новом виде мошенничества с ребенком, который держит в руках листок бумаги с адресом. В полиции заявили, что это фейк.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ) по факту гибели новорожденной девочки под присмотром няни.

В Краснодарском крае на закупку электробусов и автобусов из федерального и краевого бюджетов направят более 5 млрд руб.

Объемы производства сыров в Краснодарском крае не изменились с 2021 года и достигают 40 тыс. тонн в год.

В Краснодарском крае грибами с начала сезона отравились четыре человека. Летальных случаев в регионе не зафиксировано.

В Новороссийске открылся первый учебно-методический центр начальной военной подготовки допризывной молодежи «Авангард». Он будет помогать школьникам готовиться к службе в армии.

Окружной суд оставил в силе решения нижестоящих инстанций, которые отказали строительной компании «Кубань» во взыскании 888,5 млн руб. убытков с ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Ранее застройщик занимался возведением перинатального центра в Сочи.

Суммарный объем отходов от турпотока в Краснодарском крае составил более 1,6 млн кубометров. Для обслуживания всех этих отходов потребуется установить более 4,7 тыс. контейнеров и создать свыше 2,5 тыс. мест накопления ТКО.

Конкурсный управляющий ООО «РМНТК-Термические системы» из Северского района Кубани обратился в Арбитражный суд региона с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара компании Артура Демьянченко на сумму 4,6 млрд руб.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram