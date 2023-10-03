На Кубани грибами отравились четыре человека

В Краснодарском крае грибами с начала сезона отравились четыре человека. Как уточнили «Ъ-Кубань» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, летальных случаев нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В ведомстве отмечают, что родителям необходимо следить, чтобы дети не сорвали грибы во время прогулок в лесах, парках и на детских площадках. Осторожность необходима также на территории детских учреждений, поскольку на газонах могут расти разнообразные грибы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что у современных детей нет необходимости употреблять грибы в пищу. Их не советуют предлагать детям до 14 лет, поскольку в их организме не вырабатывается достаточно ферментов для их переваривания.

Татьяна Ручкина

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